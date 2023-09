Riigieelarve on koos: automaks lükkub aasta võrra edasi, pangad panustavad solidaarselt, palk tõuseb vaid õpetajatel

Peaminister Kaja Kallas koos koalitsioonipartneritega teatas teisipäeval, et riigieelarve kokkulepe on koos. „Kõige olulisem sõnum, mida kõik ootavad, on see, et 2024. aastal ei tule ühtegi uut maksu lisaks nendele, mida oleme juba kehtestanud, see tähendab, et mootorsõiduki maks lükkub 2025. aastale,“ kinnitas Kallas. Ka paljuräägitud limonaadimaks tuleb alles 2025. aastal.