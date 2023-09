Valitsus kirjutab 2025. aasta riigieelarvesse 400-miljonise tühja tulurea

Nii peaminister Kaja Kallas (RE) kui ka rahandusminister Mart Võrklaev (RE) on öelnud, et eelarve puhul on kõne all olnud üks suur uus tuluallikas, Võrklaeva sõnul lausa lisamaks.

Kallas ütles esmaspäeval, et midagi konkreetset sisustatud pole: „Mõte ongi see, et kui meil on vaja tuluallikaid leida, siis võtame selle aja ja arutame seda ühiskonnas kõigiga. Et kõik oleksid pardal.“

ERR-i täpsustavale küsimusele, kas riigieelarve strateegiasse ehk RES-i kirjutatakse sisse vaid maksukoormuse tõus, mis aga täpselt välja arvutatakse järgmise aasta jooksul, vastas Kallas: „Jah, et oleks piisavalt aega kõigil ja oleks kooskõlastusringid, aruteluringid, kõik see oleks.“