Sotsiaalministeeriumi asekantsler Heidi Alasepp lahkub lahkhelide pärast kolleegidega ametist

Eesti Ekspressile on väidetud, et Alasepale maksti riigiametniku kohta erakordselt suur lahkumishüvitis, 40 000 eurot.

Lõppsumma kujunes nii suureks, sest see moodustus Covid-19 ja Ukraina kriisi lahendamise eest, samuti saamata jäänud puhkusepäevade ja tänavuse tulemusliku töö eest, kirjutas Eesti Ekspress.

Terviseminister Riina Sikkut ei oska hüvitise suurust öelda, kuid tunnistab, et Alasepp lahkus, sest tal ei tekkinud head klappi kolleegidega.

„Jah, Alasepp kirjutas ise lahkumisavalduse, kokkuleppel lahkus. Ta tuli kriisiajal, ei tekkinud head läbisaamist kantsler Maarjo Mändmaaga, ei tekkinud meeskonda, mis koos liiguks. Aga inimesel endal peab ka olema hea tööl, ja kui see on pingutus, siis on kõigil raske,“ sõnab Sikkut.