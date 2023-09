USKUMATU ÜLBUS! Pitbulli rünnaku tagajärjel sai pensionär peapõrutuse ja jäi peaaegu ilma oma lemmikloomast, koeraomanik sõitis rahulikult tõuksiga minema

75aastane Anne koos oma väikse koeraga kõndis bussipeatusest koju. Koer oli lühikese rihma otsas, kui järsku möödus neist tõukerattur, kel oli pika rihma otsas pitbull. Too aga tormas nii suure jõuga Anne koerakese poole, et tõmbas naise oma rihmaga pikali.

„Mina kukkusin asfaldile ja koerake oli pitbulli lõugade vahel. See oli nii õudne – ma mõtlesin, et ta sööb mu koera ära! Vaatasin, et jääb jalast ilma,“ meenutab Anne juhtunut.