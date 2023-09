PUNASTE MÜNTIDE TUULUTUS: kus saab lahti ühe- ja kahesendistest?

Punased sendid on rahakotis kui etturid malelaual – pealtnäha nõrgad, ent hulganisti esindatud. Rahakoti kaalule annavad need juurde sama palju, kui etturid malendite hulgale. Rahakotist välja liiguvad need aga aeglasemalt, kui ettur ühe sammu kaupa teise malelaua otsa. Mida teha palju ruumi võtvate punaste müntidega?