TÄNULIK LAPSELAPS: torisev vanaema muutus hooldekodus rõõmsaks ja naerusuiseks

„Miks on nii, et kui mõne ameti esindaja käitub kehvasti, tekib suur skandaal ja meediaväljaanded koguvad selle arvelt suurt tulu, aga kui keegi teeb oma ametis rohkem kui temalt oodatakse, siis kehitatakse õlgu ja öeldakse, et see ongi ju tema töö?“ küsib Merilai Facebooki postituses, kus avaldab südamest tänu oma vanaema Maie eest hoolitsevale hooldekodu personalile.

Viimastel nädalatel on hooldekodude pihta jälle väga palju soppa loobitud, aga mitte kuskilt ei saa lugeda nende inimeste lugusid, kes on tänulikud, sest nende pereliige on hooldekodus hoitud ja armastatud, leiab Merilai.

Merilai vanaema elab Hellenurme Kodus nüüdseks juba kaks aastat. „Raske on sõnastada tänutunnet, mida sealse personali vastu tunnen. Minu tihti torisevast vanaemast on nende aastatega saanud rõõmus ja naerune vanainimene, kes lõkerdab koos minuga ja pakatab tervisest rohkem kui eelneva vähemalt kümne aasta jooksul. Ta räägib soojalt sealsetest inimestest ja ütleb, et hea on olla,“ muljetab Merilai.

Kui lapselaps vanaemale külla läheb ja teda fuajees ootab, näeb Merilai enda ümber ainult naeratavaid hooldekodu kliente. Naeratab ka iga töötaja, kes vastu tuleb. „Personal kohtleb oma hoolealuseid väärikalt, viib rõõmsalt vanaemale telefoni, kui talle helistan ja isegi juhataja ei pea paljuks enda telefoniga videokõnet teha, et saaksime vanaemaga teineteist näost näkku näha,“ kiidab Merilai.

Ülemuretsevatesse lähedastesse suhtutakse Merilai sõnul Hellenurmel mõistvalt ja kaastundlikult: „Mitte kunagi ei tekki tunnet, et mu vanaema või mina oleme neile tüliks.“

Kõigi igapäevatoimetuste kõrval on Merilai sõnul rahustav elada teadmisega, et vanaema on kindlas kohas ja tal on hea olla. Süümepiinad vanaema hooldekodusse elama viimise tõttu hajuvad lapselapse sõnul üha enam, sest ta teab, et ei oskaks ega suudaks vanaema eest nii hästi hoolitseda, nagu teeb seda kogu hoolduspersonal.