MAKSUVAATEMÄNG TOOMPEAL | Vambola Paavo: võiks ju teha ka isikumaksu - kui siin ilmas elad, pead selle eest maksma!

Erakondade soovid on suured ega taha kuidagi kärperaamidesse mahtuda. Riigi rahakott on tühi ja vajab kosutust. Kuidas seda ikka muidu täita kui uusi makse lisades. Nüüd ütleb üks erakond, et tuleb limonaadimaks. Püha müristus, hakkame teenima laste pealt, sest nemad on põhilised limpsi tarbijad! Varsti lajatame jäätisemaksu ja tagatipuks maksustame pagaritootedki.