Uuriti surnuks? PERHi surmava ravivea uurimist ähvardab aegumine

Põhja ringkonnaprokuröril Lauri Jõgil on seljas valge kampsun. Tema jutt ajakirjanikuga kulgeb paraku tumedates toonides. Jõgi tunnistab, et ei oska PERHis aset leidnud patsiendi surmajuhtumi uurimise lõpptulemuse osas anda ühtegi prognoosi.

See on ebamugav tõdemus. Patsient Virve Karjuse (59) surmast möödub peagi viis, uurimise algusest neli aastat. Juriidilises mõistes on prokuratuuril ülikiire. Kui järgmise umbes 150 päeva jooksul kriminaaltoimikut kohtusse ei saadeta, loetakse asi aegunuks. Kõik – finito.

Kannatanu – haiglas sapikivide eemaldamise protseduuri käigus surnud Virve Karjuse tütre Mariti – esindaja, vandeadvokaat Olavi-Jüri Luik ütleb, et on „väga-väga mures“.

Enamiku ajast uurimine kahetsusväärselt lihtsalt seisis. „Ja see pole mingi tavaline case, mitmete arstide arvates on see viimaste aastate tõsiseim ravivea juhtum,“ ütleb advokaat.

Luige hinnangul tegid uurijad olulisi asju lihtsalt valesti. Isegi kõige olulisem – võimaliku ravivea eksperthinnang telliti PERHiga seotud töötajalt. Mistõttu tuli see prügikasti visata ja uus tellida. Seepärast ongi kõik nii viimase hetke peale jäänud.

„See on igas mõttes väga keerukas juhtum,“ tunnistab ringkonnaprokurör Jõgi.