Coopiga Toyota RAV4 võitnud Janek: päriselt kohale jõuab ikkagi siis, kui ta mul homme hommikul ka veel kodus ukse ees on!

„Tõsiselt, väga õnnelik olen ja uskumatu! Ma arvan, et päriselt kohale jõuab ikkagi siis, kui ta mul homme hommikul ka veel kodus ukse ees on!“ tunnistab Janek silmnähtava tänutundega.

Harkus elaval IT-mehel Janekil ja tema elukaaslasel Maril on kaks last, kuid isiklikku autot nende peres polnudki. Mõlemal on privileeg kasutada nii töö- kui igapäevasteks sõitudeks tööautosid, milleks on mõlemal Škodad. Janek on väga rahul, et Toyota RAV4 on päris enda oma, sest isikliku autoga saab nüüd reisima sõita ka riigist välja, ilma, et peaks tööandjalt luba küsima!

Õhtul uue autoga seenele

Sel päeval nad veel reisile ei läinud. Küsimuse peale, kuhu viib selle ilusa päiksepaistelise päeva esimene sõit uue autoga, vastas elukaaslane Mari kibekiirelt: „Seenele!“ Enne käib ta ametiautoga töö juurest läbi, selle lõppedes aga koju, korvid valmis, ja minek! Uus auto on nii mahukas, et kogu pere ja korvid mahuvad lahedasti ära. Škoda jäigi kitsaks.

„Huvitav asjaolu oli see, et kui eelmisel reedel teatati, et ma võitsin pealoosi, siis ma neljapäeval vaatasin mingit Coopi reklaami või… ja huvi pärast logisin Coopi kontole sisse. Vaatasin, kas ma osalen ikka selles loosis. Vaatasingi, et kõik andmed on õiged ja salvestasin ära.“ Reedesel päeval helistas aga juba Martin Miido, Coopi kommunikatsioonijuht.

No vaatame seda asja ikka veel!

Janek tunnistab, et kõne lõpuks ta ka ikkagi veel endiselt ei uskunud, et on auto võitnud: „Ma ütlesin, et vaatame, kui see auto käes on – siis vaatame edasi!“