TROONILE POEG VÕI KAMRAADID? Mis võib saada Tšetšeeniast, kui Kadõrov peaks lusika nurka viskama?

„Me rebime teil pead otsast, me tapame teid!“ Sellise julma hüüatuse saatis mullu teele Adam Delimhanov. Vihavalang oli sihitud Tšetšeenias piinamisvastaseid vaateid propageerinud aktivisti kogu perekonna pihta. Ainuüksi see näitab, millise mehega on Ramzan Kadõrovi nõo ja Tšetšeenia uue potentsiaalse liidri näol tegemist. Aga siinkohal on rõhk sõnal „potentsiaalse“, sest ametlikud teated Kadõrovi surma või kriitilise seisundi kohta puuduvad. Võibolla on mehemürakas üldse täie tervise juures. Ent ikkagi – mis võib saada Tšetšeeniast siis, kui Kadõrovit enam pole?