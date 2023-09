KUIDAS MA SÜVARIIKI SATTUSIN | Nils Niitra: ajakirjanike puhul aitab kurnamistaktika ja lihtsalt tuima panemine!

Iga aastaga muutub ajakirjanikul oma töö tegemine Eestis keerulisemaks ja sageli tekib tunne, nagu jookseks peaga vastu betooni – kaitseinvesteeringute keskuse toidupakkide hankega seotud häma on vaid üks näide paljudest. Eesti on tänaseks riik, mida juhivad tegelikult ametnikud, valdav osa ministritest on lihtsalt nende suuvoodrid.