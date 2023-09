Õiguskantsler andis ülevaate õigustloovate aktide kooskõlast põhiseadusega

Õiguskantsleri ametkonnast käib kaebuste näol aasta jooksul sisuliselt läbi kogu Eesti elu. Inimesed võivad meile kirjutada nii, nagu nad oskavad, kirjeldada oma muret, õigusabi selleks ei ole tarvis. Ja meie ülesanne on aru saada, milles on asja tuum. Kui seadus vähegi lubab või kas või toetab, siis me lahendame selle küsimuse ära kõige kiiremal õiguspärasel viisil. Õnneks see päris sageli õnnestubki. Trummilöömisele me sel puhul ressurssi ei raiska. Aga siin kasutan võimalust öelda aitäh Riigikogu eelmisele koosseisule ja teile, austatud XV koosseisu liikmed, samuti valitsuse liikmetele, volikogude liikmetele ja ametnikele, kes on täitnud meie ettepanekuid õigusnormide ehk seaduste ja määruste põhiseadusega kooskõlla viimiseks, muutnud seaduste rakenduspraktikat, hea halduse tava ja inimõigusi paremini austavaks ja tulnud inimestele muul moel vastu, ikka üldises heas põhiseaduse vaimus. Suur aitäh!

Õiguskantsleri institutsiooni olemus ongi aidata inimest kiiresti, tasuta ja ka riigi ressursside seisukohalt mõistlikult. Kui mure põhjus on põhiseadusevastane norm ehk seadus või määrus, siis läheme vajadusel Riigikohtuni välja, et normid saaksid põhiseadusega kooskõlla. Kui põhjus on seaduserikkumine, siis on juhtumid, kus hea halduse tava süstemaatilist rikkumist saab asutusele ette heita ja paluda asjad korda teha, tulnud päris sageli ette. Kui tegemist on üksikjuhtumiga, kus seaduse järgi siduva otsuse saab teha halduskohus, siis seda ausalt ja otsekohe inimesele ütlemegi. Ja kui näeme, et tema õigusi on tõenäoliselt tõesti rikutud, siis lisame argumentatsiooni, mille inimene saab soovi korral otse halduskohtu kaebusse üle tõsta. Ka selliseid juhtumeid on arvukalt. Ilmekaks näiteks lasteaiakohad. Seaduse järgi tuleb lastele lasteaiakoht ja alusharidus tagada. Tsiteerides Riigikohtu väga vaimukalt kirja pandud otsust, ei tohi ei lapsi ega vanemaid seada halvemasse olukorda sellepärast, et nende elukoht asub vallas või linnas, kes on otsustanud seadust lihtsalt mitte täita. Ja siin kohtupraktika tõenäoliselt on hakanud lapsevanemaid aitama, aga jätkuvalt süsteemne probleem on lasteaiakohtade nappus. Leidub ka neid omavalitsusi, kes ausalt panevad määrusesse kirja – ja siin ei ole sõna „aus“ kasutatud kiiduväärse alatooniga –, et lasteaiakoha anname, kui kohta on. Tegelikult on rahvastikuregistri andmete pinnalt teada, kui palju lasteaia- ja kooliikka jõudvaid lapsi selles omavalitsuses elab.

Loomulikult on ka neid juhtumeid, kus põhiseaduse ja seaduse kohaselt asja lahendamine ei ole meie pädevuses. Peame selgitama, et kohtuotsust meie ei muuda, arsti pandud diagnoosi meie ei asenda ja sotsiaalkorterit anda ka ei saa. Leidub inimesi, kes seda ei mõista ja ikka on kurjad edasi. Seepärast ma väga palun teid, Riigikogu liikmed, palun teie abi, et kui saate, siis kasutage teiegi võimalust oma valijatele selgitada, et riigis kehtib võimu ja töö jaotus. Nii peabki olema. Ja süüdistada inimesi, kelle pädevuses üks või teine otsus ei ole, nende otsuste mittetegemises, ei vii kuskile. Kui endal hakkab kergem, ega minul kade ei ole, aga natuke parem on, kui inimesed kulutavad oma energia ja aja pöördumiseks sinna, kust nad tõesti võiksid abi saada.

Nagu öeldud, siis detailne ülevaade on kirjalikult esitatud ja siin kulutaksin teie väärtuslikku täiskogu istungi aega selleks, et puudutada mõningaid Eesti tulevikku ja inimeste õiguste kaitse seisukohalt, inimeste käekäigu seisukohalt olulisi teemasid. Suuri otsuseid teatavasti, neid kõige suuremaid Eesti riigis, teeb Riigikogu. Vähemalt peaks tegema põhiseaduse järgi.

Austatud Riigikogu, mõned korrad varem olen seda teemat samuti käsitlenud ja kahjuks vaat see on asi, mis läheb hullemaks. Ehk siis niinimetatud eesliiniametnikud, need, kellega inimene elus kokku puutub, kellelt tal on vaja mingit luba, näiteks ehitusluba või elamisluba, või kellelt on tal vaja mõnda dokumenti või näiteks kaitset teise inimese rünnakute eest või hooldekodus väärikat hooldust või sotsiaalhoolekannet, kus sotsiaalhoolekandetöötaja tõesti teeb selgeks terviklikult inimese abivajaduse ja vaatab, et mida solidaarselt ühiskond selle inimese abistamiseks teha saab. Nendes kohtades on raha ja inimesi puudu. Ja aina hullemaks läheb. Iga kärpimise ja koondamisega hõrenevad read ja väheneb kindlustunne politseis, piirivalves, sotsiaalhoolekandes ja teistes eesliini võtmepositsioonides. Võib-olla see on põhjus, just see koondamine, kärpimine, õhenemine, see, et objektiivselt ei jaksa enam tööd ära teha. Üks asutus pani oma veebilehele lausa teate, et seoses ressursipuudusega meie seadust ei täida. Olime sunnitud sekkuma, kuigi mõistsime, et kui inimesi ei ole ja tööd on väga palju, siis tõesti on raske korralikult töö tähtajaks ära teha. Võib-olla võimatu.

Aga üks näide, mis on praegu käsil ja väärib ka teie tähelepanu, on see, et näiteks Politsei- ja Piirivalveamet on otsustanud elektroonilist identiteeti ehk ID-kaarti koos PIN1 ja PIN2-ga välja anda Selveris. Küllap olete kõik neid reklaame kuulnud, et tulge, siin teenindusletis kenasti meie töötaja ulatab teile teie elektroonilise identiteedi. Vaadake, põhiseadus ütleb seda, et Eesti Vabariigis on olemas ametnikud, nemad peavad olema Eesti Vabariigi kodanikud ja neil peab olema täidetud haridusnõue. Reeglina ei tohi olla kriminaalkorras karistatud, vähemalt mitte hiljuti, ja seal on veel terve rida nõudeid. Ametniku seisund on põhiseaduses asja pärast ette nähtud. Ja ka riigi tuumikfunktsioonid on sellised, mida saavad täita üksnes ametisse nimetatud ametnikud. Ja nüüd tekib küsimus, kas elektroonilise identiteedi andmine ikka on selline ülesanne, mida saab täita kaupluse töötaja, kõige lugupidamisega tema vastu. Võimalik, et Riigikogu otsustab, et nii ongi õige ja võib-olla ongi. Aga täna me näeme, et konkreetset ja selget alust seaduses, mis ütleks, et nii võib, meie hinnangul ei ole. Samas Politsei- ja Piirivalveametist saan aru, inimesi vähe tööd, väga palju. Need inimesed, kes politseinike ja piirivalvuritena töötavad, väärivad täit lugupidamist ja austust.

Samal ajal kui eesliin muudkui õheneb, siis ministeeriumides kulukas asendustegevus vohab. Põhiseaduse kohaselt peaks Riigikogu saama siin käe ette panna. Aga ei saa, sest asendustegevuse üks praegu enim kõneldud tulemusi on niinimetatud tegevus- või tulemuspõhine eelarve. Ja jällegi, süüdlasi ei maksa otsida, küllap taheti head. Avalikus halduses tõesti oli selline moevool, küll paarkümmend aastat tagasi, mida nimetati tulemusjuhtimiseks, ja tehti hulgaliselt rumalusi, mille tagajärgede likvideerimisega tuleb tegeleda veel täna. Minu arvates peaks jätkuma julgust, et kui üks asi kukub läbi või nagu riigikontrolör ütles, et ei kõlba, siis ei kõlba ja süüdlaste otsimise asemel või tagasipöördumise asemel tuleb minna edasi, teha paremini, sest ega enne seda tegevuspõhist eelarvet asjad ju ka kaugeltki ideaalsed ei olnud.