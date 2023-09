JUHTKIRI | Millest on valmis Reform päriselt loobuma, et hoida rivi koos ja saada majandus palju igatsetud tasakaalu?

Just maksud on osa sellest, mis teeb kodanikest oma riigi peremehed. Kahjuks jääb see sageli taipamata nii inimestel endil kui ka neil, kes otsustavad uute maksude üle. Mistõttu kipuvad maksuteated liikuma vertikaalselt – ülalt alla, alamate asi on need justkui alla neelata ja raha välja käia.

Erinevates kriisides võbelev valitsus ei suuda eelarvet koostades kuidagi leida uusi tuluallikaid ega maksukohti. Selleks on kohale kutsutud isegi nn hullude ideede laudkond, kus tuli muu hulgas välja magusate karastusjookide maksu idee.

See, mis peenes mõisahoones tundub lõbus ideedega žongleerimine, võib kosta ääremaadele kui kindel plaan. Teatud ringkondades on peaminister ristitud juba limonaadi-Kajaks. Noh, ega kommunikatsioon ole hoolimata lubadustest Kallase leeris kunagi tugevus olnud.

Valitsusel on eelarve koostamine igal aastal raske; tänavu, langeva majanduse tingimustes, on see mitmekordselt keeruline. Kallase valitsuse nn Väikesed Peetrid ehk Eesti 200 ja sotsid on hakanud viimaks ometi nägema enda punaseid piirjooni. Kaameli selja murdnud õlekõrreks osutus kõrghariduse ja teaduse rahastamise kärpimise ettepanek. See lüke on löönud kiile ka Reformierakonna enda leeri, kus osa teaduskraadiga parlamendiliikmeid nagu füüsik Mario Kadastik on ühismeedias hoiatanud, et selle poolt ei saa hääletada.