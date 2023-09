Vägivaldne mees peksis naist lapse silme all ja käskis neil endile hauad kaevata

2019. aasta septembris lõi Hannes oma elukohas konflikti käigus elukaaslast näkku, võttis juustest kinni ja raputas teda. Ta vihastas lapse palve peale ema lahti lasta, haaras kirve, vehkis sellega ja karjus, et tapab nad ära, selgub kohtuasjast. Seejärel lõi Hannes kirvega vastu seina. Sama aasta 24. detsembri hilisõhtul lõi Hannes naisele näkku nii, et too kukkus. Seejärel virutas mees ohvrile jalaga vastu pead.