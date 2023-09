SÕJAKOKKUVÕTE | Vene väed tulistasid omasid

Ukraina valitsus otsustas esmaspäeval pärast uue kaitseministri ametisse nimetamist kuu alguses ametist vabastada kõik kuus asekaitseministrit. Valitsus ei nimetanud vallandamise põhjust, kuid ka eelmine kaitseminister Oleksii Reznikov sai sule sappa mitte sellepärast, et teda ennast kahtlustati või süüdistati, vaid tema ministeeriumi raputasid korruptsiooniskandaalid.

Ukraina relvajõud murdsid Bahmuti lähedal läbi vaenlase kaitseliinist, teatas maavägede ülem Oleksandr Sõrskõi. Enne seda tulid teated kahe Bahmuti lähistel asuva külakese vabastamisest. Kiievi sõnul said kaitsjad jagu kolmest kõrgelt ette valmistatud Vene üksusest, sealhulgas 72. motolaskurbrigaadist, õigemini kõrvaldasid need. Brigaadi luureülem ja mitu ohvitseri olla surma saanud. Forbes kirjutab, et lahingud ei möödunud kergelt ka Ukraina üksusele. Kui Ukraina droon Andrijivka küla kohal lendas ja kõlarist üleskutset alla anda kuulutas, tabas Vene rakett ühel korral ukrainlasi ja nende venelastest vange.