KUS ON KURVA KODU? Kirjanik Siiri Laidla: pereliiget ei viska me ju olmeprügi hulka

Hiljuti (kirjutis ilmus 18. septembril) pahandas Õhtulehes Narva-Jõesuu suvilaomanik, et tema ja teiste puhkajate rahu häirib lähedusse tekkinud lemmikloomade surnuaed. See saastavat allikavett, reostavat ümbrust loomsete jäänustega jne. Eks ta ole. Mitte keegi ei soovi enda lähedusse taolist suviseid rõõme tumestavat paika. Tõsi, üle tee asuvat ka inimeste surnuaed, aga see ei tekita morbiidseid tundeid. Ju on kadunukesed piisavalt sügavale maetud.