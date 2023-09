Politsei lubab meid edasi alles siis, kui vaimulikud on maja sisenenud. Kodune Tartu ülikooli aula näib praegu mulle justkui vaenlase territoorium. Jah, ma olen äärmuslik ateist ja täna tulin kohta, kus iga ruutmeetri peale tuleb viis mustades rüüdes habemikku. Üks neist tuleb juurde ja näitab koha kätte – minusugune ei pääse kolmandasse ritta, sest need toolid on reserveeritud vaimulikele.