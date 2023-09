PATUNE VAIMULIK: endine diakon maskeeris ukrainlasi misjonärideks, et neil õnnestuks ajateenistust vältida

Ukraina julgeolekuteenistus (SBU) teatas eelmisel nädalal, et lõunapoolses sadamalinnas Odessas peeti kinni endine diakon, keda süüdistatakse suures patus. Nimelt olevat ta võtnud altkäemaksu, et aidata ukrainlastest noormeestel ajateenistusest kõrvale hiilida. Sealjuures maskeeris abivaimulik sõjapelgureid kiriku misjonärideks, et neil õnnestuks sel moel riigist lahkuda.