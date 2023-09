ALGHIND 2,6 MILJONIT EUROT: Sangaste loss läheb võlgade pärast haamri alla

Uhke lossi peasissekäiku kaunistab väravatorn, mille all on kaarsambaile tuginev varikoda. Lossi maalilise silueti loovad eri kujuga tornid. Treppviilud, ärklid, fassaadi sisse-ja väljaulatuvad osad moodustavad vahelduva, rikkalikult liigendatud hoone. Esimesel korrusel asuvad esindusruumid – gooti stiilis rooma ehitise kujuga kõrge ballisaal, kaunis mauri stiilis Hispaania saal, inglise stiilis tammelaega jahisaal. Teisel korrusel on osaliselt säilinud mööbliga endine raamatukogu ja Rukkituba – kunagine piljardisaal, kus nüüd on seintel väljapanek mõisahärra ja lossi ehitaja Friedrich Georg Magnus von Bergi elust ja rukki aretamisest; läbi kolmanda korruse pääseb vaatetorni.