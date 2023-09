Riigieelarve osas kokkulepet veel ei sündinud. Kallas: kõik tahavad hirmsasti kulutada, nõudmisi tuleb juurde

Peaminister Kaja Kallas tunnistas, et talle tundus, et reedel oldi kokkuleppe saavutamisele väga-väga lähedal, aga täna toimus taas kaugenemine. „Kõik tahavad hirmsasti kulutada. Kokku hoida on tunduvalt keerulisem,“ tõdes Kallas. „Kui meil on ühine eesmärk see eelarve kokku saada, siis kõikides valdkondades tuleb teha pingutusi. Tuleb teha pingutusi ja mitte tulla uute nõudmistega laua taha. Siis tekib küsimus, kas on üldse soov kokkuleppele jõuda.“