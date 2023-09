KÕIGE VALUSAMINI REEDAVAD OMAD | Mahahääletatud linnapea Katri Raik: mina jään Narva

Laupäeval Narva Raekoja platsil toimunud toetusmiiting tegi südame soojaks. Ma olen selle üle väga tänulik, ja muidugi ei ole mul mingit võimalustki öelda, et ma järgmistel kohaliku omavalitsuste valimistel ei osale. Kõige olulisem on aga see, et Narva inimesed näitasid, et nad oskavad olla poolt, mitte vastu. Need mitusada inimest toetavad minu püüdlusi Narvat rohkem Eestile avada. Need on meie inimesed.