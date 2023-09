Ülikoolide rektorid valitsusele: lepingu rikkumine oleks lubamatu. „Kas kujutate ette, et ütleme üliõpilastele õpingute keskel, et vabandust, aga raha on otsas?“

Vähem kui aasta tagasi sõlmisid Eesti ülikoolid riigiga halduslepingud, milles riik lubab arvestada „kõrgharidusõppe vahendite planeerimisel kasvuvajadusega 15% aastas.“ Rektorite Nõukogu juhatus on seisukohal, et rahastamislubadusest taganemine tooks kaasa läbirääkimised halduslepingute muutmiseks.

„Selleks, et korvata kõrghariduse pikaajalist alarahastust, lepiti 2022. aasta riigi eelarvestrateegia loomise protsessis kokku, et kõrghariduse rahastamine kasvab järgneval neljal aastal 15% aastas. Eesti ülikoolide jaoks oli selle kokkuleppe saavutamine eeltingimus, et oleksime nõus allkirjastama seni sõlmimata jäänud halduslepingud,“ ütles Rektorite Nõukogu esimees, Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser. Ta lisas, et rahastuse samm-sammuline kasv mitme aasta jooksul oli kompromiss, kuidas tuuakse kõrghariduse rahastus välja pikaajalisest madalseisust. „See on eelmisel halduslepingu perioodil tekkinud võla kate, mitte veel tulevikku vaatav pikk plaan.“

Riigikogu valimistele eelnenud pooleteise aasta jooksul kohtusid ülikoolide rektorid mitmel korral kõigi parlamendierakondadega ja said kinnituse, et poliitilisel tasandil oli saavutatud hea arusaam kõrghariduse rahastamise kriisist ja ka valmisolek leida sellele kriisile lahendus. Asser märkis, et sisuliselt tähendaks kõrgharidusele ja teadusele lubatud rahastuse kärpimine taganemist nii halduslepingutest, teadusleppest, riigi eelarvestrateegiast kui ka koalitsioonilepingust.

Rektorid tõdesid, et teadus ja kõrgharidus ei ole riigi jaoks luksus, mille puhul ühiskond saaks valida – omada või mitte omada. Just majanduslikult keerulistel hetkedel, suurte ühiskondlike muutuste keskel on vaja selget visiooni ja plaani, kuidas võimaldada paremat haridust, kuidas anda ühiskonnale rohkem kõrgharitud inimesi.

Eesti majanduse pikemaaegne keeruline seis viitab selgelt vajadusele leida uusi lahendusi, et Eesti ühiskonna areng saaks jätkuda. Tegevustoetuse kasvu kokkulepe on Eesti ülikoolidele andnud võimaluse kasvatada näiteks inseneride, arstide, õpetajate ja veterinaaride erialadele vastuvõttu.

Ülikoolid võtavad halduslepinguga väga pikaajalisi kohustusi. Kuigi lepingu periood on kolm aastat, siis paljude erialade õpe kestab viis või kuus aastat. Üliõpilasi vastu võttes annavad ülikoolid lubaduse pakkuda neile kvaliteetset õpet kogu õpingute aja jooksul. „Kas kujutate ette, et ütleme üliõpilastele õpingute keskel, et vabandust, aga raha on otsas, edasi vaadake ise?“ küsis Asser.

„Eelarve tasakaal on oluline ja erakordselt tähtis on katta kulutusi jätkusuutlikul kombel. Seda on nii lühemas kui ka pikemas plaanis lihtsam saavutada, kui Eesti ülikoolid on heas seisus ja kui meie õppe- ja teadustöö on parimal võimalikul tasemel,“ lisas Asser ja rõhutas, et seda taset loovad muu hulgas valitsuse eelarvelised otsused. „Need otsused peavad suurendama ühiskonna tulevikukindlust, me ei saa endale lubada ebakindluse kasvu.“