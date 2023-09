VANAD JA HÜLJATUD TAMMID: Liibüa ohvriterohkele üleujutusele võib järgneda sarnaseid katastroofe

Liibüat tabanud katastroofist on möödunud juba üle nädala. ÜRO viimatise raporti teatel on hukkunute arv kerkinud 11 300ni. Ilmselt kerkib see arv veel jõudsalt. Ekspertide hinnangul ei pruugi jääda tragöödia lähiajal ainsaks omataoliseks, sest nii Liibüas kui ka mujal maailmas on ohtralt tammisid, mille eluiga on lihtsalt lõppemas.