„Eesti poisid, tulge üle!“ Toompeal noolitakse veel Keskerakonna poliitikuid

Erakond Isamaa üllatas Eesti poliitmaailma, kui teatas möödunud nädalavahetusel, et sinise särgi on endale selga tõmmanud roheka Keskerakonna käremeelne ja -keelne reklaamnägu Jaanus Karilaid. Parteivahetus on märkimisväärne mitmel põhjusel. Karilaid oli Keskerakonna tipp-poliitik, kes koos endise esimehe Jüri Rattaga määras paljuski Eesti teekonda. Ta oleks võinud Eesti kulgu veelgi otsesemalt suunata, aga ei tahtnud, ehkki Ratas pakkus talle 2021. aastal siseministri portfelli. Karilaid eelistanus jääda lavastajalikult eeslavalt eemale – vaadata ja suunata tegevust kõrvalt.