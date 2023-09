Riigikogu hääletas Kert Kingolt saadikupuutumatuse võtmise poolt

„Kahtlustatav võttis enda kanda kolmandate isikute advokaadikulud ja selleks, et riigikogu kantselei need kuluhüvitistest maksaks,“ sõnab õiguskantsler Ülle Madise riigikogus. Kahtlustatav olevat andnud advokaadile kirjalikud suunised, kuidas toimida. Arvetele kirjutati, et tegu on Kert Kingole osutatud abiga seoses riigikogu tööga, kuigi tegelikkuses olevat tegemist kolmandate isikute advokaadikuludega. „Kohus hindab kogutud tõendeid, ainult kohus saab langetada otsuse, kas ta on süüdi või ei ole,” sõnab Madise.