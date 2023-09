„ISA, ÄRA TEE!“ Lapsena nähtud perevägivald tekitab täiskasvanuna depressiooni ja ärevushäireid. „Tahtsin istuda autosse ja lihtsalt pangalt alla sõita.“

Liivika mäletab enam-vähem hästi, kuidas ema ja isa vahelised tülid alguse said. Esimene mälupilt ulatub aega, kui Liivika oli umbes 4–6aastane. „Mingi sünnipäevapidu. Suur laud, kus oli palju süüa ja alkoholi. Külalised lähevad ära. Järsku isa käratab ema peale: „Miks sa tantsisid minu sõbra Reinuga? Mulle see ei meeldinud!“ Mu ema puhkeb nutma ja ütleb, et temal on sellisest elust kõrini ja ta tahab minna järele oma õele. Ema õde oli toona juba surnud,“ räägib Liivika.