ÜKSKI METSANDUSHARIDUSEGA INIMENE EI SAA ARU: Keskkonnaagentuur paneb Postimehe fondi tellitud metsade alternatiivsele hindamisele puid alla

Postimehe fond rahastas projekti, mis metsaregistri andmete uuendamise ja kaugseire andmete põhjal jõudis tulemuseni, et raietega on viimastel aastakümnetel mindud liiale ning tulevikus ei jagu metsatööstusele senises mahus toorainet. Kui teise järelduseni on jõudnud ka ametlik metsastatistika ja mitmed prognoosid, siis esimene on nagu punane rätik härjale.