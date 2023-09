Valgas kinnipeetud 21 ebaseaduslikult riiki sisenenud välismaalast saadeti tagasi Lätti

Veidi enne kella 15 märkas politseipatrull Valga bussipeatuses välismaalasi, kelle kontrollimise käigus selgus, et nad on Euroopa Liitu tulnud ebaseaduslikult. Nende seas oli 14 meest, viis naist ja kaks last. Kiirabi vaatab inimesed üle.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Kert Kotkas rääkis, et viimased nädalad on Lätis toonud väga suure ebaseadusliku rände surve Valgevene piiril, kus on takistatud sadu ebaseaduslikke piiriületusi. „Oleme ühenduses Läti ja Leeduga ning vahetame infot toimuva kohta. Tänast juhtumit ei saa veel kindlalt seostada olukorraga Lätis, kuid politseinikud selgitavad praegu asjaolusid ja teevad Valgas kinni peetud välismaalastega menetlustoiminguid, et teada saada nende täpne rändemarsruut,“ selgitas Kotkas.