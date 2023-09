Sügisel alustas Ida-Viru koolides sadakond uut õpetajat. „Me ei saa loota, et keegi kuskilt Tallinnast tuleb ja teeb.“

„Ma julgen öelda, et see on mulje, sest kohapeal olles ei märka tavapärasest rohkem üritusi. Võib-olla me ise näitame kõike suuremalt, et üldsus ka märkaks, sest tähelepanu Ida-Virumaale ongi suur,“ ütleb Ida-Virumaa haridusklastri koordinaator Kerda Eiert, miks tundub tänavu olevat enneolematult palju ettevõtmisi Ida-Viru noortele.