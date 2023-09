ÄRA IITSATA! Riigieelarve läbirääkimiste käiku kritiseerinud reformierakondlane: öeldi, et ei tohi meediasse minna

„Mõistan, et meie riigi rahanduse olukord on katastroofiline, aga hariduse ja teaduse rahastuse kallale minek lõikab meil jalad alt. Kõrgharidus paneb aluse eesti keele, kultuuri ja riigi pûsimisele. Kärpimine maksab valusalt kätte, sest nii kannatavad lõpuks kõik eluvaldkonnad, sest kõik vajavad kõrgharidusega spetsialiste. Me lõikame läbi oma tuleviku ja võtame oma riigilt võimaluse tõsta oma konkurentsivõimet ja saavutada majanduskasv, mis võimaldaks tõsta inimeste heaolu ja toetada ka teisi valdkondi nagu kultuuri, keskkonda, julgeolekut jne. Lisaks on see antud lubaduste murdmine ja moraalselt taunitav. Lubaduste mittepidamine hävitab viimasegi usalduse poliitikute vastu,“ oli reformierakondlane kriitiline.

Ka Sutropi erakonnakaaslane Mario Kadastik kirjutas Facebookis, et ei saaks selliste ettepanekute olemasolul hääletada riigieelarve vastuvõtmise poolt. „Ma olen tõesti šokeeritud, et sellised valikud lauale pandi ja tõsimeeli arutati. Kogu teadusleppe mõte oli see, et me kogu ühiskonnana tunnistame, et see on vajalik ja lõputu vaidlemine iga kord, kui eelarvet koostatakse, et kas teadusele on raha vaja või mitte, peab lõppema. Selle saavutamiseks korraldasin ma isegi teadusmatused, kui EKREIKE seda lepet esmalt ellu ei viinud. Seega pean selgelt väljendama, et ei see teema ei ole ok arutelukoht, kui me tahame tulevikus olla tark ja innovaatiline riik ning igal juhul ei kaalu ükski eelarve tasakaalu jutt üle neid alusväärtuseid. Kui tõesti peaks selline lollus jõudma riigieelarvesse, siis ei ole põhimõtteliselt võimalik selle poolt hääletada,“ kirjutas Kadastik.