GALERII | Maailmakoristuspäev jõudis ka surnuaeda: „Kalmistutel on vaja kultuuri tõsta, et siia jõuaks ja jääks vähem Hiina plastikut.“

„Kommide haudadele toomine on tava. Need me peame ka ära korjama, sest need jõuavad lindudele kurku. Kõik kohad on ka kommipabereid täis. Viimase aja trend on aga hoopis toores liha! Isegi seda tuuakse, nii küll asi ei lähe!“ tõde Heiki Kask, kes töötab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti hallatavas asutuses Kadrioru Park kalmistute osakonna juhatajana.