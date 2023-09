Narva linnal ei ole enam linnapead: Katri Raik tagandati ametikohalt

"Kahjuks ei ole Katri Raik suutnud korraldada tõhusat koostööd seadusandliku ja täidesaatva linnavõimu vahel. Linnavalitsusest tulevad dokumendid linnavolikokku menetlemiseks sageli väga hilja. Lisaks on olnud arvukalt juhtumeid, kus linnavolikogu komisjonid olid sunnitud projektid läbivaatamiseks tagasi saatma või linnavalitsus ise kutsus need tagasi, tunnistades sellega oma töö ebarahuldavust. Jõudsime olukorda, kus linnasüsteemi töös valitseb täielik kaos,” ütles Jevgrafov.



Jevgrafov lisas, et linnapea ja tema meeskonna ebaprofessionaalse tegevuse tõttu viibib linna jaoks oluliste projektide elluviimine.