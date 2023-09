Katri on meie linnapea! Ametist taandatud linnapead tulid toetama sajad narvalased

„Tahan, et Narva jääks näoga Eesti poole,“ ütleb Raik. „Et siit ei tuleks segaseid või vastuolulisi signaale, see on väga tähtis.“

Lubab tagasi tulla

„Tuleb teise rolliga harjuda, aga ma ei arva, et see kestab igavesti,“ ütleb Deniss Lartšenko Raiki toetavast fraktsioonist Respekt. „Need inimesed, kes on ühte laagrisse koondunud, nad on liiga ahned. Täna umbusaldust avaldanud inimestel ei olnud uute ideede ja reformide vastu mitte midagi. Me teame, et väga paljudel linnavolinikel on hinnasilt ees ja sellega on asi klaar.“