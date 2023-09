Miljardäri väimehena esinenud kelm mõisteti vangi

Marek Stell esitles end kannatanutele Marek Lundbergina (Lundberg), kes on väidetavalt Rootsi kuningriigi ettevõtja Fredrik Lundbergi tütre Johanna Lundbergi elukaaslane ning kellel on head ärisidemed Rootsi ärimaailmas. Tegelikkuses polnud Stellil mingeid sugulus- ega ärisidemeid Lundbergi perekonnaga. Isegi väidetav abielu oli väljamõeldis, kuna Johanna Lundbergi nimelist inimest pole reaalselt olemas, märkis prokuratuuri pressinõunik Allan Rajavee.

Marek Stell mõisteti süüdi neljale kannatanule kokku ligikaudu 60 000 euro suuruse kahju tekitamises. Kohus karistas Stelli kahe aasta nelja kuu pikkuse vangistusega, mis pöörati kahe kuu pikkuse šokivangistusega osaliselt täitmisele. Ülejäänud vangistust ei pea Stell täitma, kui ta ei pane nelja aasta ja kuue kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut kuritegu, selgitas Rajavee. Ta lisas, et kohtuotsus pole veel jõustunud.

Põhja ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Mariana Londoni sõnul saatis Harju maakohus Stelli suhtes langetatud otsusega ühiskonnale selge signaali, et kohus suhtub kelmustesse null-tolerantsiga. „Karistuse määramisel arvestas kohus nii Põhja ringkonnaprokuratuuri küsitud karistusega kui ka võttis kahe kuu pikkuse šokivangistuse määramisega arvesse kannatanute kohtus esitatud seisukohti. Seetõttu olen kohtuotsusega väga rahul,„ sõnas prokurör, kes loodab, et kohtu määratud karistus motiveerib Stelli tõsiselt oma tegude üle järele mõtlema ja ta hoidub tulevikus väljamõeldiste ning valede abil raha teenimisest. „Seda, kas Marek Stell suudab ka kohtule antud lubadust täita ja kannatanutele tekitatud rahalise kahju korvata, näitab aga ainult aeg.“

Prokuröri sõnul on maakohtu otsus oluline ka laiemas vaates: Eesti majanduses pole praegu kõige kergemad ajad ja paljud ettevõtjad tegutsevad väga ebastabiilses ärikeskkonnas. Sellised olud panevad paratamatult raskustesse sattunud ettevõtjaid haarama igast õlekõrrest, mis lubab kindlustada seni tehtud tööd.

„Seetõttu on oluline, et petturid, kes proovivad valedel põhinevate lubadustega ausate ja ettevõtlike inimeste arvelt kriminaalset hõlptulu teenida, võetaks sooritatud kelmuste eest ka vastutusele. Nii muutub Eesti ärikeskkond ainult turvalisemaks, läbipaistvamaks ja usaldusväärsemaks. Marek Stelli kriminaalasjas langetatud Harju maakohtu otsus täidab seda eesmärki väga ilmekalt,” rääkis prokurör.