Imeliku looma möllamine korteris tõi mupole kaebuse

Kuulda on müdistamist, trampimist, esemete ja mööbli liigutamist- kukkumist. Kogu see müra kestnud tihti varajaste hommikutundideni ja seda igal öösel. Inimene kahtlustas koguni, et senise käitumismustri põhjal võiks tegemist olla ahviga ning soovis teada, kas mupo selliste elukatega ka tegeleb. Kirja kirjutaja võttis ühendust ka 112-ga, aga kuna korteri omanik telefonile ei vastanud, jäi asi katki ja soovitati pöörduda mupo poole. Kirjasaatja kõsis nõu, kuidas edasi käituda.

Mupo soovitas esmalt siiski proovida ühendust saada korteri omanikuga ja temaga oma murest rääkida