SÕJAKOKKUVÕTE | Rumeenlastel palutakse rahulikuks jääda

3. rünnakubrigaadi teatel piirasid Ukraina väed Vene garnisoni välkoperatsiooniga ümber ja hävitasid selle kahe päeva jooksul. Enne sõda oli selles külas umbes 40 kodu. Pärast okupantide sissetungi on see maa pealt pühitud. Ukraina vägede hinnangul on hävinud väikese küla vallutamine aga oluline samm läbimurdes rinde Bahmuti tiival.