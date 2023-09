Pereliikmed said süüdistuse 10aastase Briti tüdruku mõrvas

Kuu aega kestnud rahvusvaheline inimjaht päädis sellega, et Pakistani võimud leidsid viis last nende vanaisa kodust ning võtsid nad ära. Sugulastel õnnestus saada kokku raha, et osta täiskasvanute kolmikule lennupiletid tagasi Londonisse ning veenda neid koju naasma. Gatwicki lennujaamas võtsid korrakaitsjad äriklassis reisinud trio kinni.