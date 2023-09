Võrumaa mees müüb mitu tuhat eurot maksvat tormipilvede tõrjujat

Unustage ilmtargad ja sipelgapesad! Facebookis lööb laineid Võrumaa mees Argo Vilberg, kes müüb seadeldist, mis peaks tormipilved eemale tõrjuma. Jah, lugesite õigesti! Näiteks kuu aega tagasi – kui Lätis sadas rusikasuurusi raheteri – kirjutas üks Vilbergi jälgija Facebookis: „Argo, me loodame su harmoniseerijate peale, et need hiidkamakad meile Tartumaa lõunaosasse ei jõuaks.“ Vilberg samal ajal postitas kuvatõmmiseid äikesekaartidest, mille järgi liikus torm küll Läti kohal, ent Eestis riivas see vaid Saaremaad. Vilberg olevat kasutanud tormi eemale peletamiseks just sedasama imevahendit.