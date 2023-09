JUHTKIRI | Merivälja ufosaagast müstilise ilmamasinani: imeleidurite vaim elab veel!

Kuigi inglased räägivad ilmast siis, kui millestki muust rääkida pole, on ilm inimestele tähtis teema. Võimalused suunata ilma (või loodust laiemalt) on köitnud inimesi läbi aegade. Tänasestki Õhtulehest võib lugeda ühe Võrumaa mehe leiutatud masinast, mille abil tormipilved eemal hoida.

Just tema olevat kuu aja eest oma 4000 eurot maksma läinud ja „sagedusmuusikal” põhineva harmoniseerijaga kuu aja eest Lätit laastanud tormi Eestist eemal hoidnud, kuid ta pole sugugi esimene, kes siinmail nii müstiliste asjadega on tegelenud. Ja tuleb tunnistada, et näiteks 1985. aastal Eestisse ilmunud ning Merivälja ufosaaga võtmeisikuks kujunenud endise lennuväemajori Aleksandr Dejevi vastu ta ei saa – Dejevi tegevus oli tunduvalt laiahaardelisem ja veelgi müstilisem.