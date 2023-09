TAAS KOKKUHOID LASTE ARVELT? Riina Solman: plaan lasterikaste huvikoolitust kärpida võrdub maja kütmisega seinast võetud palkidega

Reformierakonna juhitud võimuliit läheb Eesti ajalukku laste suhtes enneolematult hoolimatu valitsusena. Äsja on eelarveläbirääkimistel selgunud, et lisaks kõikidele lastega perede arvelt kärpimistele, maksusoodustuste kaotamise ja toetuste vähendamise näol, mis selgelt halvendavad laste arenguvõimalusi, on otsustatud ära võtta ka lasterikaste perede huvihariduse toetus. Vähekindlustatud peredele on seni suureks abiks olnud laste huvihariduse – muusika, spordi ja kunsti – osalustasu osaline hüvitamine.