Üleminekueaga kaasnevad vaevused – kuidas neist vabaneda?

Üleminekuiga ning sellele järgnev menopaus on iga naise elu osa. Kuigi see on täiesti normaalne, võib kaasnevate sümptomitega toimetulek olla keeruline. Õnneks on loodus andnud meile väga häid ja tõhusaid vahendeid, mille hulgas on esirinnas sojaekstrakt ja aasristiku ekstrakt. Nendel võimsa väega taimeekstraktidel on mitmeid kasulikke toimeid, mis aitavad naistel leida leevendust pea kõigile üleminekuea tervisemuredele, nagu kuumahood, öine higistamine, meeleolumuutused, tupe kuivus, naha vananemine, luude hõrenemine ja probleemid südamega. Vaatame järgnevalt, kuidas soja ja aasristiku ekstraktid üleminekuajal toimivad.