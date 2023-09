PERE MUST LAMMAS: kas poja kriminaalsüüdistus võib saada Joe Bidenile presidendivalimistel saatuslikuks?

Robert Hunter Bideni elu on olnud üks suur probleemide jada. USA presidendi ainsat elusat poega on saatnud aastakümneid erinevad pahed. Hunter on tunnistanud alkoholi- ja kokaiinisõltuvust ning kõneainet on tekitanud ka tema välisriikides toimunud kahtlasevõitu äritegevus. Uurimise all on ta olnud alates 2018. aastast, ent neljapäeval saadud tegelik kriminaalsüüdistus võib olla viimaks see, mis mõjutab Joe Bideni väljavaateid oma ametiaega pikendada.