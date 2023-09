KAS TULEKUL ON UUED MAKSUD? Valitsus otsib tikutulega riigi rahakotti lisaeurosid

Terviseminister Riina Sikkut rääkis Õhtulehele, et riigieelarve olukorra teeb raskeks pikaajaline trend: kulud kasvavad (tulenevalt muuhulgas rahvastiku profiilist) ja tulud ei tule järgi, sh langeb järgnevatel aastatel maksukoormus. „Pikas plaanis on vajalik see lõhe kinni panna. Eraldi küsimus on järgmise aasta eelarve, kus tuleb kõik euro pealt klappima saada ja 3% [SKP suhtes] puudujäägi kriteeriumi sisse mahtuda,“ selgitas Sikkut, kuidas valitsus maadleb Vihula mõisas korraga lühi- ja pikaajalise riigieelarve vaatega.