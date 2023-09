VIDEO | Kaitse-eelarvest jõudis Eesti majandusse rekordilised 265 miljonit eurot

2022. aasta numbrid on asja kokku saadud. Kui jätta eelarvest kõrvale personalikulud ja väiksemad toetused, siis ülejäänud rahast üle poole jõuab Eesti majandusse tagasi, ütles Uudeberg. Eelmisel aastal oli see üle 265 miljoni, mis on üle 90 miljoni rohkem, kui 2021. aastal.

Erinõunik Indrek Sirp tutvustas valitsuse otsust luua tööstuspark, mis võimaldab relvade, droonide ja laskemoona tootmist. „Sõda Ukrainas on näidanud, kui kriitiline on laskemoona kättesaadavus,„ sõnas ta ja lisas: „Minu hinnangul kõige kriitilisem ongi laskemoona tootmine, sest praktika on näidanud Eestis, et tootmismaa leidmine pole ettevõtjateleväga lihtne. Riik saab tulla appi ja pakkuda lisaväärtust kaitsetööstusele.“