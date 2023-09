Julm mõrtsukas pääseb puhtalt: Järvamaal toonekurgesid tapnud inimest ei õnnestunud leida

Maaülikoolis lahati selle juhtumi raames üheksat lindu ning kokkuvõttes tuvastati, et laskmise tagajärjel hukkus kaheksa isendit. „Üksikuid kure- ja kotkalaskmisi on praktiliselt iga aasta, aga sellises mahus, ühe korraga hukkunud isendeid…“ rääkis linde lahanud maaülikooli loomaarst Madis Leivits möödunud kevadel Õhtulehele. „Ütleme, kui sa lähed ikkagi vannitäie kurgedega röntgeniruumi, siis see on nii või teisiti masendav kogemus.“