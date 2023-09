Lapspornohuviline sai kohtus karistuse kätte

Alates 2022. aasta jaanuarist laadis ta internetist sülearvutisse seitse videofaili ja 75 pildifaili, mis sisaldavad nooremaid kui neljateistaastaseid isikuid pornograafilises situatsioonis. Alates sama aasta 16. maist talletas ta mälupulgale vähemalt kaks videofaili ja kolm pildifaili , kus on nooremad kui neljateistaastased suguühtes, selgub kohtuasjast. Sellised teod on kvalifitseeritavad paragrahvi järgi, mis käsitlevad nooremat kui kaheksateistaastast isikut pornograafilises või nooremat kui neljateistaastast isikut pornograafilises või erootilises situatsioonis kujutava pildi korduvat omandamist või hoidmist.

Süüdistuse sai ta selleski, et laadis lapspornograafilist sisu sisaldavad videofailid interneti failijagamisplatvormile. Ka on ta taotlenud juurdepääsu lapspornole- vaadanud veebilehitsejat- lapspornot sisaldavaid teoseid, mida ta aga arvutisse ei laadinud.

Tartu maakohus mõistis süüalusele kokkuleppemenetluse korras liitkaristuseks ühe aasta ja kuue kuulise tingimisi vangistuse. Katseaeg on kaks aastat, teatas Tartu maakohtu pressiesindaja Siim Saavik Õhtulehele.