Politsei otsib Ida-Virumaal kadunud 76aastast Valentinat

Täna hommikul teatati politseile, et Valentina läks kolmapäeva hommikul metsa ja jäi kaduma. Naine suundus metsa Mustanina külas, tavaliselt käibki ta metsas Sirgala ja Vaivara kandis. Valetina võttis ühendust oma lähedasega ja andis kadumisest teada, öeldes, et ta on metsas jõe ääres piknikukohas. Nüüd on Valentina telefon välja lülitatud ja ühendust temaga ei saa.