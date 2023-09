Akadeemik Jüri Allik: „Endel Tulving oli üsna ligidal Nobeli saamisele.“

„Enne teda arvati ja tegelikult tänapäevalgi arvatakse, et mälu on üks, aga see on vale. Mälusid on eri tüüpe ja inimesel on üks unikaalne mäluvorm, mida teistel elusolenditel ja ka väikestel lastel ei ole,“ selgitab psühholoog Jüri Allik, mis tegi esmaspäeval surnud Tulvingust maailma ühe hinnatuma teadlase.