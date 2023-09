Austria eksminister kolis koos ponidega Peterburi

„Mul on see [suvila] veel üheks kuuks kinni pandud, eks siis vaatame, mis edasi saab,“ kommenteeris eksminister vene keeles augustis. „Kui ma vaatan neid kanu, parte, kitsi tänaval – selline on ka minu maailm, sest Austrias elasin väikeses külas.“ Edasi sai see, et kunagi oma pulmas Putiniga tantsinud Kneissl elab püsivalt Venemaal.