SÕJAKOKKUVÕTE | Kallis kraam lendas vastu taevast

ISW kirjutab ka, et Venemaa diktaator Vladimir Putin on tõenäoliselt mures, et süvenevad suhted Põhja-Koreaga võivad ohustada Kremli skeemitamist, et sanktsioonidest kõrvale hoida. Putin kohtus 13. septembril Amuuri oblastis Vostotšnõi kosmodroomil Põhja-Korea diktaatori Kim Jong-uniga (pildil vasakul). Putin nimetas kohtumist „produktiivseks“ ja teatas, et neil oli „avameelne arvamuste vahetus olukorra üle piirkonnas ja kahepoolsete suhete üle“. Ehkki varem kommenteeris Putini kõneisik Dmitri Peskov, et riigipea ei kavatse omakorda Pyongyangi vastuvisiidile minna, siis nüüd kinnitas Kreml, et Putin võttis Kimi kutse Põhja-Koread külastada vastu.